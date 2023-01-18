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СБУ рассматривает три версии падения вертолета в Броварах: подробности

Фото: СБУ рассматривает три версии падения вертолета в Броварах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины начала производство из-за падения вертолета в Броварах. Рассматривается три версии авиакатастрофы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

СБУ рассматривает несколько версий трагедии, а именно:

  • нарушение правил полета
  • техническая неисправность вертолета;
  • преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.

Сотрудники СБУ проводят следственно-оперативные мероприятия, чтобы установить все причинно-следственные связи и детали авиакатастрофы.

Согласно предварительным данным, в результате трагедии погибли по меньшей мере 16 человек, среди которых 3 детей.

Напомним, РБК-Украина раскрывает все подробности авиакатастрофы в Броварах, в результате которой погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

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Служба безопасности УкраиныКиевская областьБроварыАвиакатастрофа