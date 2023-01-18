СБУ рассматривает три версии падения вертолета в Броварах: подробности

Служба безопасности Украины начала производство из-за падения вертолета в Броварах. Рассматривается три версии авиакатастрофы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Согласно предварительным данным, в результате трагедии погибли по меньшей мере 16 человек, среди которых 3 детей.

Сотрудники СБУ проводят следственно-оперативные мероприятия, чтобы установить все причинно-следственные связи и детали авиакатастрофы.

СБУ рассматривает несколько версий трагедии, а именно:

Напомним, РБК-Украина раскрывает все подробности авиакатастрофы в Броварах, в результате которой погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.