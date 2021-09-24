СБУ: Росія вже визнає дипломи про вищу освіту, видані в "ДНР"

Російські органи державної влади уже визнають дипломи про вищу освіту, видані в "ДНР". Наразі ці дипломи намагаються внести до загального реєстру РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Крім того, зараз "Міністерство освіти ДНР" очолює співробітник органів державної безпеки Росії.

В СБУ заявляють, що зібрали низку фактів інституційної присутності РФ на окупованій частині Донецької області та використають їх як докази у відповідному кримінальному провадженні.

Так, співробітники СБУ встановили, що у 2016 році у самопроголошеній "ДНР" прийняли концепцію реформування освіти та науки "республіки" на 2016-2021 роки. Основна її мета - введення в освітній сфері стандартів Російської Федерації.

Активна фаза псевдореформи припала на 2020-2021 роки. Але інституційна інтеграція "ДНР" до складу Російської Федерації почалася уже з 2017 року. Саме тоді президент РФ Володимир Путін видав указ № 74, яким Росія почала визнавати дипломи, що видаються освітніми закладами вищої освіти так званої "ДНР".

За інформацією СБУ, наразі представники "ДНР" намагаються внести ці дипломи до загального реєстру РФ.

При цьому у 2019-2020 роках випускникам навчальних закладів "ДНР", акредитованих у РФ, було видано понад 2,5 тисячі дипломів державного зразка Росії, а з 2014 року їх кількість становить понад 8 тисяч.

"Видача офіційних документів РФ організаціям, установам та закладам, розташованим на території України, підтверджує, що Росія контролює окуповані території Донецької та Луганської областей, керує місцевими процесами та посилює свою присутність, маскуючись під структури самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", - наголошують в СБУ.