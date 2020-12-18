СБУ вирішила ретельніше зайнятись кібербезпекою

Органи влади мають покращувати інформаційну та кібербезпеку та протидіяти кібератакам на новому рівні. Цими питаннями роками ніхто не займався системно.

Про це повідомляє Служба безпеки України на своїй сторінці у Twitter.

Голова СБУ Іван Баканов на нараді з представниками міністерств і відомств заявив, що питаннями кібербезпеки роками ніхто не займався системно, і потрібно виводити протидію кібератакам на новий рівень.

"Реальні масштаби проникнення на інформресурси органів влади вражають – атаки відбуваються майже щодня. Ми провели їх детальний аналіз. Висновки прості – потрібно діяти негайно і системно", - наголосив Іван Баканов.

За його словами, на борьбу з Україною, особливо у сфері інформаційної та кібербезпеки, Росія "направляє шалені сили".

В службі додали, що понад 70% кібератак на органи влади відбувається з боку Росії. За прогнозами, переважно об’єктами у 2021 році ставатимуть системи електронного документообігу, електронна пошта, об’єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, вчора хакери здійснили атаку на мережі секретаріату Уповноваженого з захисту державної мови. Атаку вдалося зупинити штатним IT-фахівцям.

РБК-Україна писало, що в магазині мобільних додатків Google Play Store з'явилася програма, яка замаскована під українське військове радіо "Армія FM". При цьому даний додаток транслює російську пропаганду. Спочатку про це на сторінці у Facebook повідомив один з військових ЗСУ, згодом інформація про виявлення додатку з'явилася і на сайті Міноборони.