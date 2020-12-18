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СБУ вирішила ретельніше зайнятись кібербезпекою

Автор: РБК-Україна

Органи влади мають покращувати інформаційну та кібербезпеку та протидіяти кібератакам на новому рівні. Цими питаннями роками ніхто не займався системно.

Про це повідомляє Служба безпеки України на своїй сторінці у Twitter.

Голова СБУ Іван Баканов на нараді з представниками міністерств і відомств заявив, що питаннями кібербезпеки роками ніхто не займався системно, і потрібно виводити протидію кібератакам на новий рівень.

"Реальні масштаби проникнення на інформресурси органів влади вражають – атаки відбуваються майже щодня. Ми провели їх детальний аналіз. Висновки прості – потрібно діяти негайно і системно", - наголосив Іван Баканов.

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За його словами, на борьбу з Україною, особливо у сфері інформаційної та кібербезпеки, Росія "направляє шалені сили".

В службі додали, що понад 70% кібератак на органи влади відбувається з боку Росії. За прогнозами, переважно об’єктами у 2021 році ставатимуть системи електронного документообігу, електронна пошта, об’єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, вчора хакери здійснили атаку на мережі секретаріату Уповноваженого з захисту державної мови. Атаку вдалося зупинити штатним IT-фахівцям.

РБК-Україна писало, що в магазині мобільних додатків Google Play Store з'явилася програма, яка замаскована під українське військове радіо "Армія FM". При цьому даний додаток транслює російську пропаганду. Спочатку про це на сторінці у Facebook повідомив один з військових ЗСУ, згодом інформація про виявлення додатку з'явилася і на сайті Міноборони.

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