СБУ вместе с правоохранителями Чехии разоблачили банду, которая обворовывала граждан ЕС

"Злоумышленники специализировались на похищении денег с банковских счетов граждан Евросоюза через фишинговые ссылки в популярных интернет-магазинах. По оперативным данным, с февраля прошлого года дельцы обманули более 1 тысяч жителей ЕС на общую сумму 160 млн в гривневом эквиваленте", - пишет пресс-служба.

Во время следственно-оперативных действий были задержаны организатор группировки и его сообщник. Также на территории ЕС разоблачили еще 17 участников банды, среди которых были и граждане Беларуси.

Организатором схемы оказался житель Киева, специалист в сфере ИТ. Сообщников преступник подыскивал через собственные связи и на платформе Darknet.

"Для реализации мошеннической схемы злоумышленники размещали на торговых интернет-платформах объявления о "продаже" популярных товаров по "привлекательной" цене. Для оформления заказа покупателям предлагали перейти по фишинговой ссылке, где они вносили реквизиты своих банковских карт", - добавляет СБУ.

Задержанным доложено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 255 и ч. 2 ст. 255 - создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней;

ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 и ч. 4 ст. 190 - организация завладения чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, в составе преступной организации.

Фото: (facebook.com/SecurSerUkraine)