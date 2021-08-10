СБУ викрила "смотрящего" над Кривим Рогом. Його угрупування діяло в місті 10 років

До угрупування входили місцеві жителі, яких неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів. Злочинна група мала чітку ієрархію і сувору внутрішню дисципліну. Вирізнялася особливою жорстокістю методів силового "впливу".

Очолював угрупування кримінальний авторитет, який уже понад 10 років відомий у кримінальних колах як "смотрящій" за містом.

За попередніми даними слідства, зловмисники "спеціалізувалися" на "кришуванні" бізнесу, збиранні "общака" і вимаганні неіснуючих боргів. У разі відмови "боржників" сплачувати за "зобов’язаннями", до них застосовувалася тактика залякувань. Погрожували фізичною розправою і нанесенням шкоди особистому майну.

Правоохоронці затримали ватажка і чотирьох активних членів злочинного угруповання під час отримання чергового "траншу" неіснуючого боргу. 30 тисяч доларів передав зловмисникам один з місцевих бізнесменів в обмін на власний спокій.

У ході обшуків за місцем мешкання зловмисників вилучено великі суми грошей, ймовірно отримані злочинним шляхом, вогнепальну зброю, паспорти іноземних держав, у тому числі РФ.

У межах кримінального провадження чотирьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за ст. 255-1 (поширення злочинного впливу) та ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Наразі перевіряється інформація щодо причетності до діяльності угруповання представників силових структур та органів влади.