СБУ викрила продаж немовлят за кордон під прикриттям сурогатного материнства

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

"Власна" дитина з повним пакетом підроблених офіційних документів обходилася замовникові у 60 тисяч доларів.

До складу організованої групи входили жителі Київської та Харківської областей, у тому числі керівники одного зі столичних центрів репродуктивної медицини.

Зловмисники допомагали іноземцям оформити фіктивний шлюб з громадянками України. Згодом "свої" медики офіційно засвідчували "безпліддя" дружини. А це ‒ підстава для офіційного застосування допоміжних репродуктивних технологій.

Далі шукали кандидатку на сурогатне материнство. Як тільки жінка народжувала дитину, фіктивний шлюб розривали. І іноземець формально отримував право на вивезення дитини за кордон.

Окрім іншого, у межах проведених експертиз, СБУ задокументувала факт недбалого ставлення медичних працівників центру до своїх обов’язків. Це призвело до смерті новонароджених.

Слідчі провели обшуки у ході розслідування та вилучили низку доказів. Зловмисникам вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.