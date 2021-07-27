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СБУ викрила продаж немовлят за кордон під прикриттям сурогатного материнства

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Вівторок 27 липня 2021 09:54
СБУ викрила продаж немовлят за кордон під прикриттям сурогатного материнства Фото: СБУ викрила продаж немовлят за кордон (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України викрила міжрегіональне угрупування, яке займалося продажом немовлят. Зловмисники налагодили схему "постачання" іноземцям немовлят начебто у межах програми сурогатного материнства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"Власна" дитина з повним пакетом підроблених офіційних документів обходилася замовникові у 60 тисяч доларів.

До складу організованої групи входили жителі Київської та Харківської областей, у тому числі керівники одного зі столичних центрів репродуктивної медицини.

Зловмисники допомагали іноземцям оформити фіктивний шлюб з громадянками України. Згодом "свої" медики офіційно засвідчували "безпліддя" дружини. А це ‒ підстава для офіційного застосування допоміжних репродуктивних технологій.

Далі шукали кандидатку на сурогатне материнство. Як тільки жінка народжувала дитину, фіктивний шлюб розривали. І іноземець формально отримував право на вивезення дитини за кордон.

Окрім іншого, у межах проведених експертиз, СБУ задокументувала факт недбалого ставлення медичних працівників центру до своїх обов’язків. Це призвело до смерті новонароджених.

Слідчі провели обшуки у ході розслідування та вилучили низку доказів. Зловмисникам вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

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