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СБУ разоблачила продажу младенцев за границу под прикрытием суррогатного материнства

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Вторник 27 июля 2021 09:54
СБУ разоблачила продажу младенцев за границу под прикрытием суррогатного материнства Фото: СБУ разоблачила продажу младенцев за границу (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную группировку, которая занималась продажей младенцев. Злоумышленники наладили схему "поставки" иностранцам младенцев якобы в рамках программы суррогатного материнства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Собственный" ребенок с полным пакетом поддельных официальных документов обходился заказчику в 60 тысяч долларов.

В состав организованной группы входили жители Киевской и Харьковской областей, в том числе руководители одного из столичных центров репродуктивной медицины.

Злоумышленники помогали иностранцам оформить фиктивный брак с гражданками Украины. Впоследствии " свои "медики официально удостоверяли "бесплодие" жены. А это - основание для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий.

Дальше искали кандидатку на суррогатное материнство. Как только женщина рожала ребенка, фиктивный брак расторгали. И иностранец формально получал право на вывоз ребенка за границу.

Кроме прочего, в рамках проведенных экспертиз, СБУ задокументировала факт халатного отношения медицинских работников центра к своим обязанностям. Это привело к смерти новорожденных.

Следователи провели обыски в ходе расследования и изъяли ряд доказательств. Злоумышленникам уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) и ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

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