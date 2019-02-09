СБУ викрила плани РФ дестабілізувати ситуацію в Україні

В СБУ розповіли алгоритм дій, запропонованих іноземною спецслужбою

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила планы спецслужб РФ, направленные на дестабилизацию ситуации в Украине на религиозной почве. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

"Сотрудники СБУ установили, что спецслужбы РФ и подчиненные им МГБ "ЛНР/ДНР" осуществляют поиск исполнителей, которые за 2 тыс. долларов готовы совершить поджоги культовых сооружений УПЦ МП. При условии предоставления в качестве отчета видеозаписи преступных действий, злоумышленник пообещал прислать две тысячи долларов на карточный счет, открытый в одном из украинских банков", - указали в спецслужбе.

В СБУ рассказали алгоритм действий, предложенных иностранной спецслужбой.

"Нарисовать на месте любой из предложенных символов; Начать съёмку, снять темноту и момент возгорания. Снять секунд 10 горения. Дотла жечь не обязательно, главное, чтобы здание храма начало гореть. Объект любой. На выбор. Обязательно Московский патриархат. На акцию телефон брать без сим-карты, в момент съемки поставить телефон в авиа режим, чтобы труба не засветилась на каком-нибудь вай-фае", - говорится в сообщении.

"Службой безопасности Украины уже пресечена попытка привлечения гражданина Украины к совершению по заказу российской стороны такого преступления. Однако вербовочная деятельность иностранной спецслужбы продолжается", - указали в СБУ.

Напомним, сотрудники СБУ, которые привлечены к проверке Министерством культуры Украины Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ МП, открыли уголовное праву по факту недостачи предметов, имеющих культурную ценность.