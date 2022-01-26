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СБУ викрила нові факти постачання російської зброї в ОРДЛО

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Донбас, Середа 26 січня 2022 15:53
СБУ викрила нові факти постачання російської зброї в ОРДЛО Фото: на Донбасі СБУ розкрила факти передачі російської зброї бойовикам (ssu.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

Співробітники СБУ встановили нові факти постачання бойовикам ОРДЛО зброї та боєприпасів з Росії. Серед них були і заборонені міни, від яких гинуть місцеві жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу СБУ.

Так, серед вилученого - реактивні вогнемети "Джміль", вибуховий комплекс "Полювання" та протипіхотні міни, заборонені Оттавською конвенцією 1997 року.

"За даними слідства, у лютому минулого року через застосування бойовиками забороненої зброї загинув мешканець селища Хутор Вільний Сєвєродонецького району Луганської області. Він вибухнув на протипіхотній уламковій міні натяжній дії ПОМ-2 на території власного двору", - йдеться у повідомленні.

Крім того, СБУ також стали відомими фактами використання бойовиками сучасної російської зброї. У Луганській області виявили елементи реактивної гранати "Занос", виробництва РФ.

Фото: з РФ в ОРДЛО бойовикам передають зброю (ssu.gov.ua)

Продовжується розслідування щодо встановлення та документування нових фактів протиправної діяльності.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що постачання зброї окупаційній владі Донбасу залежить від виконання Україною мінських угод. Зокрема, за особливим статусом Донбасу.

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