У Хмельницькій області затримали групу фальшивомонетників

Фото: затримання підозрюваних (npu.gov.ua)

У Хмельницькій області правоохоронці викрили угруповання, яке займалося виготовленням фальшивих грошей. Підозрюваним може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, організаторами злочинного угрупування були раніше судимий за умисне вбивство 38-річний житель Хмельницького району, а також 32-річний одесит, який притягався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю.

У Хмельницькому, Одесі та Одеській області вони відібрали виконавців, які займалися виготовленням фальшивих купюр, їх передачею та збутом. Переважно це була національна валюта номіналом 500 гривень.

Під час обшуків у двох областях правоохоронці вилучили сотні тисяч фальшивих гривень, а також купюри іноземних валют, спеціальні кліше, обладнання для виготовлення фальшивих грошей, зброю, наркотики і т.д.

Деяким фігурантам слідчі вже повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених статтями про виготовлення, зберігання, збут підроблених грошей і незаконне поводження з наркотичними засобами (ч.2 ст.199, ч.2 ст.307 КК України).

Фото: затримання підозрюваних (npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше Національний банк України зафіксував вилучення з обігу нового варіанту підроблених банкнот номіналом 200 гривень зразка 2007 року (рік на банкнотах 2014).