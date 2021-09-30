ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

СБУ викрила розкрадання на будівництві доріг у двох областях

Новость на русском →
Україна, Четвер 30 вересня 2021 17:05
СБУ викрила розкрадання на будівництві доріг у двох областях Фото: СБУ викрила розкрадання на будівництві доріг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці викрили та ліквідували схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт місцевих доріг у Херсонській та Черкаській областях. Зловмисники завдали державі збитків у розмірі понад 3 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

У налагодженні корупційної схеми підозрюють керівників двох комерційних структур. Слідство вважає, що підрядники уклали з представниками декількох місцевих органів влади договори на ремонт доріг, але виконали відповідні роботи не в повному обсязі та з порушенням норм.

"Одержану "різницю" вивели у тінь. Для цього учасники оборудок вносили недостовірні відомості до звітної документації", - зазначили в СБУ.

Керівникам підрядних структур повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Наразі правоохоронці працюють над притягненням до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.

Фото: у Черкаській та Херсонській областях розкрадали на ремонті доріг (ssu.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Херсонская область Черкасская область Розкрадання коштів
NEWS
Ляшко оцінив ймовірність локдауну в Україні
Ляшко оцінив ймовірність локдауну в Україні
DAILY
Сутичка за Харків. Хто боротиметься за спадщину Кернеса
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сутичка за Харків. Хто боротиметься за спадщину Кернеса