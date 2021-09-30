СБУ викрила розкрадання на будівництві доріг у двох областях

Правоохоронці викрили та ліквідували схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт місцевих доріг у Херсонській та Черкаській областях. Зловмисники завдали державі збитків у розмірі понад 3 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

У налагодженні корупційної схеми підозрюють керівників двох комерційних структур. Слідство вважає, що підрядники уклали з представниками декількох місцевих органів влади договори на ремонт доріг, але виконали відповідні роботи не в повному обсязі та з порушенням норм.

"Одержану "різницю" вивели у тінь. Для цього учасники оборудок вносили недостовірні відомості до звітної документації", - зазначили в СБУ.

Керівникам підрядних структур повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Наразі правоохоронці працюють над притягненням до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.

Фото: у Черкаській та Херсонській областях розкрадали на ремонті доріг (ssu.gov.ua)