СБУ розслідує махінації компанії голови НКРЕКП на тендерах від "Київміськсвітло", - нардеп

"У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що протягом 2018-2019 років посадові особи КП "Київміськсвітло" за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ "Трест Київелектромонтаж" вчинили привласнення, розтрату в особливо великому розмірі бюджетних коштів під час виконання робіт з капітальних ремонтів мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники", - повідомив нардеп.

Він також наголосив, що розслідування стосовно компанії голови НКРЕКП здійснюється в рамках кримінального провадження №42018000000002562. Слідчі дії проводить Головне управління СБУ у м. Києві та Київській області.

За його інформацією, співробітниками СБУ були вилучені документи та копії договорів з актами-прийому передачі між КП "Київміськсвітло" та ПАТ "Трест Київелектромонтаж".

Ця інформація підтверджується й ухвалою Печерського районного суду Києва від 17 листопада 2020 року, опублікованою в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Загалом "Трест Київелектромонтаж", за даними системи ProZorro, на які посилається екс-голова СБУ, отримало від КП "Київміськсвітло" замовлення на суму 132,5 млн грн.

Валентин Наливайченко наголосив, що за даними офіційної декларації голови НКРЕКП Валерія Тарасюка, йому належить 10% в компанії Deelack Investments Limited (Кіпр). Ця структура своєю чергою володіє 9,16% акцій ПАТ "Трест Київелектромонтаж".

"Закликаю СБУ професійно і об’єктивно розслідувати справу щодо можливих махінацій пов’язаною з головою НКРЕКП компанії при отриманні державного фінансування. Важливо, щоб розслідування було максимально публічним і прозорим з огляду на те, що бенефіціаром компанії "Трест Київелектомонтаж" є топ-чиновник Валерій Тарасюк", - наголосив Наливайченко.