Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Масштабные рейдовые проверки состояния радиационной безопасности были проведены по всей территории Украины. Меры были обусловлены регулярными угрозами со стороны террористов по применению "грязной бомбы".

Отмечается, что в результате отработок опасных радиоактивных материалов не было обнаружено.

"Только за неделю правоохранители обследовали сотни мест массового пребывания людей и объектов критической инфраструктуры, а также тысячи транспортных средств, которые диверсанты России могли потенциально использовать для перевозки радиоактивных материалов", - добавляет СБУ.

Фото: СБУ проводит рейды по Украине из-за заявлений России о "грязной бомбе" (ssu.gov.ua)

СБУ сосредоточила особое внимание на мониторинге блокпостов в прифронтовых и деоккупированных районах, пунктов пропусков через границу и тому подобное. Также во время рейдов были отработаны совместные алгоритмы действий и механизмы оперативного реагирования на ядерные угрозы со стороны террористической России.

Фото: СБУ проводит рейды по Украине из-за заявлений России о "грязной бомбе" (ssu.gov.ua)

"Грязная бомба" Шойгу

В октябре 2022 года министр обороны террористической России Сергей Шойгу провел переговоры с коллегами из Китая и Индии, которым рассказал о якобы подготовке Украиной "провокаций" с использованием какой-то "грязной бомбы".

Следом за Шойгу, из-за "грязной бомбы" начал позже скулить и диктатор Владимир Путин. Он заявил, что Украину якобы превратили в "полигон для биологических экспериментов, а теперь накачивают оружием".

В частности, тезис о радиологическом оружии неоднократно упоминала пропаганда террористов после информации о передаче нашим воинам "урановых снарядов".