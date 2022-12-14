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СБУ проводит обыски в соборе УПЦ МП Львова

Фото: СБУ проводит обыски в соборе УПЦ МП Львова (facebook.com/yuriy.kholod)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 14 декабря, СБУ пришла с обысками в церковь Московского патриархата во Львове. Речь идет о Свято-Георгиевском кафедральном соборе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя председателя Львовского облсовета Юрия Холода.

"Давно говорю, что здесь, сразу рядом с Домом воина, на бывшей улице Короленко, а теперь Тараса Бобанича (Хаммера) нужно создать лучший центр военного капелланства. Потому что убежищу "русского мира" точно здесь не место", - написал он.

Напомним, что Служба безопасности провела ряд обысков на территории храмов УПЦ Московского патриархата в четырех областях и показала доказательства, свидетельствующие о сотрудничестве с РФ.

До этого сотрудники СБУ проводила контрразведывательные мероприятия на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.

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Служба безопасности УкраиныЛьвовУПЦ МП