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СБУ проводит обыск в компании российских олигархов VS Energy

Фото: СБУ проводит обыск в компании российских олигархов VS Energy (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыск в компании VS Energy во вторник, 22 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

Компания VS Energy занимает 10% энергетического рынка Украины.

По данным СМИ, в собственности компании находятся пакеты акций "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Ровнооблэнерго" и "Черновцыоблэнерго".

Отметим, что до 2020 года Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин были акционерами VS Energy, но в мае 2022 года Группа заявила, что они не имеют отношения к украинским обленерго.

Так, российские олигархи уже находятся под санкциями, поэтому у СБУ есть полное право прийти туда с обысками.

Напомним, ранее правоохранители проводили следственные действия и обыски в административных и офисных зданиях двух горно-обогатительных комбинатов Константина Жеваго. Предприятия подозреваются в умышленном занижении рентной платы за использование недр на 10 млрд гривен.

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