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СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Сумах, возможны ограничения для гражданских

Иллюстративное фото: СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Сумах (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит контрразведывательные мероприятия в Сумах, во время которых возможны проверки граждан и осмотр автотранспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По словам пресс-секретаря Управления СБУ в Сумской области Олеси Рапуты, контрразведывательные мероприятия проходят на территории города с целью предотвращения и нейтрализации угроз разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Во время контрразведывательных мероприятий возможны:

  • ограничение прохода и проезда по улицам города;
  • проверка документов граждан;
  • осмотр автотранспорта.

 

Контрразведывательные мероприятия

Контрразведывательные мероприятия в городах проводятся для выявления и нейтрализации угроз национальной безопасности. Основная цель этих мероприятий - противодействие диверсионно-разведывательной деятельности, выявление агентурных сетей, предотвращение террористических актов и утечки секретной информации. Также это способствует защите стратегических объектов, критической инфраструктуры и государственных учреждений.

Кроме этого, такие действия направлены на установление лиц, которые могут сотрудничать с вражескими спецслужбами, проводить подрывную деятельность или распространять дезинформацию. В процессе проверяются документы, осуществляется мониторинг коммуникаций, проверяется подозрительная деятельность, а также могут проводиться обыски и задержания в случае выявления доказательств угрожающих действий.

Например, в середине января СБУ проводила контрразведывательные мероприятия на территории Печерского района Киева.

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Служба безопасности УкраиныСумы