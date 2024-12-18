СБУ проводит мероприятия по безопасности в центре Киева, возможны проверки гражданских лиц

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве недавно полиция проводила масштабные следственные действия в офисных помещениях структурного подразделения "Укрзализныци" и поездах международного сообщения.

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