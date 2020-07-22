СБУ просять відкрити справу проти нардепа ОПЗЖ

Народні депутати з фракції "Європейська солідарність", "Голос", "Слуга народу" звернулися до керівника Служби безпеки Івана Баканова з вимогою розпочати кримінальне провадження щодо висловлювання представника "Опозиційної платформи - За життя" Олега Волошина про відсутність в Україні суверенітету.

Про це повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"Як і обіцяли, звернулися до керівництва СБУ з вимогою порушити справу за злочин у ВР, коли депутат заперечував суверенітет України, а це - державна зрада", - пише вона.

Підписанти звернення стверджують, що заяви Волошина підпадають під статтю 110 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за публічні заклики представників влади з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, з розпалюванням національної ворожнечі.

Нагадаємо, 17 липня під час розгляду проекту постанови №3736 про заяву Верховної ради щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування за поправки до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в АР Крим та місті Севастополі - Волошин заявив, що український суверенітет "відданий повністю зовнішньому управлінню", а "країна, в якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом".

Голова Верховної ради Дмитро Разумков закликав народних депутатів не порушувати питання, які будуть ставити під сумнів незалежність, державний суверенітет, свободу і територіальну цілісність України.

Згодом члени фракцій "Голос", "Європейська солідарність", "Слуга народу" та депутатських груп "Партія "За майбутнє" та "Довіра" вимагали від спікера "належної реакції" на заяву депутата ОПЗЖ, скерування запитів у правоохоронні органи з цього приводу.