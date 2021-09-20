СБУ і прокуратура порушили кримінальні справи після проведення виборів до Держдуми РФ у Криму

СБУ порушило кримінальну справу за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Стаття передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

У спецслужбі зазначили, що Раді національної безпеки і оборони (РНБО) надані матеріали для введення санкцій щодо організаторів і учасників виборів в російських органах влади на території окупованого Криму.

Зокрема, йдеться про 33-х кандидатів у депутати Держдуми та 54-х членів територіальних виборчих комісій. "Протягом усього виборчого процесу СБУ збирала матеріали щодо осіб, які організовують і беруть участь у цих "перегонах",- уточнили в пресслужбі.

За аналогічною статтею КК України кримінальну справу порушила прокуратура Автономної Республіки Крим та у місті Севастополь.