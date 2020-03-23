СБУ попередила контрабанду медичних халатів на понад мільйон гривень

Служба безпеки попередила спробу незаконного вивезення з України масштабної партії медичних халатів, заборонених до експорту через карантинні обмеження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що автомобіль з контрабандою прямував до однієї з країн Європейського союзу, зловмисників затримали на митному посту "Ягодин" Волинської митниці.

"Під час митного огляду транспортного засобу було виявлено майже 40 тисяч медичних халатів з нетканого синтетичного волокна. Організатори оборудки намагалися вивезти продукцію за кордон, незважаючи на запроваджені урядом обмеження через епідеміологічну ситуацію в Україні", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, вартість затриманої партії медичних халатів становить майже 42 тис. євро (понад 1,2 млн гривень).

Раніше повідомлялося, що СБУ попередила вивезення 80 тис. респіраторних масок також до однієї з країн Європейського союзу. Орієнтовна вартість конфіскованих респіраторів становила понад 3,4 млн гривень.

Нагадаємо, за словами голови української митниці Максима Нефьодова, у зв'язку зі спалахом коронавірусу в світі медичні маски стали більш популярним товаром для контрабанди, ніж сигарети.