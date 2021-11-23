ru ua
Вт, 23 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

СБУ запобігла незаконній приватизації гідротехнічних споруд Київської області та столиці

Новость на русском →
Вівторок 23 листопада 2021 19:10
СБУ запобігла незаконній приватизації гідротехнічних споруд Київської області та столиці Фото: СБУ запобігла незаконній приватизації гідротехнічних споруд Київської області та столиці (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники СБУ запобігли масштабній схемі незаконної приватизації у Києві та області. Зловмисник планував заволодіти гідротехнічними спорудами та земельними ділянками.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Скориставшись прогалинами у законодавстві, зловмисники у незаконний спосіб намагалися приватизувати "нічийні" ГТС та 12 земельних ділянок у столиці та околицях" - пише пресслужба.

Загальна вартість державної й комунальної власності майна становила більше ніж 4,2 млрд гривень.

Згідно з даними правоохоронців, громадянин України звернувся з запитом щодо власності ГТС й земельних ділянок. Після формальної відповіді, що майно не перебуває у власності - чоловік взяв його на "відповідальне зберігання", а згодом розпочав процедуру приватизації.

Відповідно до ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, чоловікові загрожує позбавлення волі строком до шести років.

"Наразі накладено арешт на майно і майнові права 12 земельних ділянок та гідротехнічних споруд загальною вартістю понад 4,2 млрд грн, які розташовані в Оболонському, Подільському, Деснянському районах Києва та Обухівському і Вишгородському районах Київської області", - додає пресслужба СБУ.

Фото: СБУ запобігла незаконній приватизації гідротехнічних споруд Київської області та столиці (ssu.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Київ
NEWS
У Путіна назвали "найкращі гарантії безпеки" для України
У Путіна назвали "найкращі гарантії безпеки" для України
DAILY
Збій у системі. У скільки українцям обходиться безкоштовне лікування "ковіду"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Збій у системі. У скільки українцям обходиться безкоштовне лікування "ковіду"