СБУ сообщила о подозрении известному продюсеру Юрию Бардашу, сбежавшему в РФ

СБУ сообщила о подозрении продюсеру Юрию Бардашу. Он бежал в Россию и призывает к захвату Киева и Харькова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Служба безопасности собрала доказательную базу на продюсера и музыканта Юрия Бардаша, который оправдывает войну РФ против Украины. В начале полномасштабного вторжения он сбежал в Россию, где начал широкую информкампанию в поддержку оккупантов", - говорится в сообщении.
Для этого Бардаш регулярно публикует антиукраинские сообщения на страницах собственного Telegram-канала с общей аудиторией около 50 тыс. пользователей.
"Среди прочего - фигурант призывает к захвату Киева и Харькова. Также Бардаш регулярно повторяет тезисы российской пропаганды в эфирах рупоров Кремля на видеохостинге YouTube", - добавили в СБУ.
Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности в пользу агрессора.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Бардашу о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.
После того, как продюсер убежал в Москву, Юрий Бардаш снова раскручивает украинских артистов. Из его слов известно, что сейчас он, якобы, занимается продвижением трех украинских артистов, проживающих на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.
Бывший продюсер групп Quest Pistols, Грибы, Нервы и Wellboy даже получил российский паспорт. В ноябре 2022 года сообщалось, что Бардаш собирается на временно оккупированный Донбасс.
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