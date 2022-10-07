ua ru
Пт, 07 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ сообщила о подозрении еще 26 организаторам псевдореферендумов в Украине

Новина українською →
Пятница 07 октября 2022 16:52
СБУ сообщила о подозрении еще 26 организаторам псевдореферендумов в Украине Фото: СБУ сообщила о подозрении еще 26 организаторам псевдореферендумов в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины объявила о подозрении еще 26 организаторам фейковых "референдумов" в Донецкой и Луганской областях Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Также в коллаборационной деятельности подозреваются "высокопоставленные должностные лица" оккупационных властей в Луганской области, а именно:

  • Карякин Алексей - "глава" так называемой "общественной палаты "ЛНР"
  • Мирошниченко Денис – "глава" так называемого "народного совета "ЛНР";
  • Хорошилов Дмитрий – "первый заместитель главы" так называемого "народного совета ЛНР".

Всем фигуранты сообщено о подозрении в соответствии с:

  • ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Коллаборанты обеспечивали проведение псевдореферендумов.

"Задокументировано, что глава "общественной палаты "ЛНР" направил обращение к псевдоглаварю "ЛНР" Леониду Пасечнику с инициативой проведения на временно оккупированной территории Луганской области "референдума" о присоединении к РФ на правах административно-территориальной единицы", - пишет пресс-служба СБУ.

Мирошниченко Денис "глава"народного совета ЛНР" провел заседание незаконного органа, во время которого был принят "закон" о проведении "референдумов".

"Первый заместитель главы "народного совета "ЛНР" Хорошилов вместе с другими "депутатами" принял участие в заседании и проголосовал за проведение "референдума", - добавляет СБУ.

СБУ сообщила о подозрении еще 26 организаторам псевдореферендумов в Украине

Фото: СБУ сообщила о подозрении еще 26 организаторам псевдореферендумов в Украине (t.me/SBUkr/5322)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины
NEWS
Рада назначила нового главу Нацбанка
Рада назначила нового главу Нацбанка
DAILY
Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке