СБУ сообщила о подозрении первому заму начальника Генштаба РФ

"СБУ собрала доказательства участия начальника главного оперативного управления генерального штаба ВС РФ - первого заместителя начальника генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского в совершении вооруженной агрессии", - говорится в сообщении.

Именно он отдавал приказы о планировании, подготовке и проведении полномасштабного вторжения в Украину.

"По его указаниям осуществляли боевую подготовку оккупационных группировок и снабжали их вооружением и боеприпасами", - добавили в СБУ.

Кроме того, он публично оправдывал вооруженную агрессию против Украины и военные преступления российских захватчиков.

Пропагандистские тезисы Кремля зафиксированы в выступлении чиновника во время заседания госдумы РФ 25 марта прошлого года, которое транслировали центральные российские телеканалы.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Сергею Рудскому о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: