RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ сообщила о подозрении первому заму начальника Генштаба РФ

Фото: СБУ сообщила о подозрении первому заму начальника Генштаба РФ (РосСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ сообщила о подозрении первому заместителю начальника Генштаба РФ Сергея Рудского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"СБУ собрала доказательства участия начальника главного оперативного управления генерального штаба ВС РФ - первого заместителя начальника генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского в совершении вооруженной агрессии", - говорится в сообщении.

Именно он отдавал приказы о планировании, подготовке и проведении полномасштабного вторжения в Украину.

"По его указаниям осуществляли боевую подготовку оккупационных группировок и снабжали их вооружением и боеприпасами", - добавили в СБУ.

Кроме того, он публично оправдывал вооруженную агрессию против Украины и военные преступления российских захватчиков.

Пропагандистские тезисы Кремля зафиксированы в выступлении чиновника во время заседания госдумы РФ 25 марта прошлого года, которое транслировали центральные российские телеканалы.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Сергею Рудскому о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская Федерация