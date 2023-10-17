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СБУ сообщила о новом подозрении главарю "ЛНР" Пасечнику

Фото: Леонид Пасечник (kremlin ru)
Автор: Дмитрий Браславский

Главарю "ЛНР" Леониду Пасечнику украинские правоохранители сообщили о новом подозрении. Причиной этого стали недавние "выборы" на оккупированной части Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 3 управление ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Детали дела

В январе-мае 2023 года он подписал ряд так называемых "законов" и "указов" по организации и проведению в "ЛНР" выборов в так называемый "Народный совет" и представительные органы "муниципальных образований".

На основании этих юридически ничтожных "правовых актов" в области был организован процесс подготовки к незаконным выборам, которые оккупанты провели в сентябре 2023 года в соответствии с законодательством РФ и так называемых "ЛНР".

Пасечника назначили "главой ЛНР"

23 сентября, по представлению российского диктатора Владимира Путина и по собственному согласию, Пасечник был добровольно избран "Народным советом" на должность "главы ЛНР". 

Он принес присягу на верность "народу ЛНР", конституции РФ, "конституции ЛНР" и официально вступил в должность "главы ЛНР".

Фото: Пчеловод (facebook.com)

"Умышленные противоправные действия, совершенные оккупационным чиновником, были направлены на создание условий для аннексии российским агрессором части территории Украины", - сообщили в СБУ.

Правоохранители сообщили ему о подозрении

СБУ сообщила Пасечнику о подозрении в участии в организации и проведении незаконных выборов и в добровольном избрании в незаконный орган власти на временно оккупированной территории.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы и конфискация имущества. Поскольку правонарушитель скрывается на временно оккупированной территории, он объявлен в розыск.

Уголовные дела в отношении Пасечника

Леонид Иванович Пасечник - бывший украинский военный деятель, сотрудник СБУ (1993-2013), полковник СБУ, коллаборант. Главарь террористической группировки "Луганская народная республика" с ноября 2017 года, второй после Игоря Плотницкого.

В августе Луганская областная прокуратура сообщала, что главаря террористов "ЛНР" Леонида Пушилина будут заочно судить. Ему инкриминируют коллаборационизм и посягательство на суверенитет Украины.

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