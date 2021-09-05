СБУ отримала погрози у бік Зеленського. Підозрюваного знайшли, ведеться перевірка

Служба безпеки України (СБУ) 5 вересня отримала повідомлення від невідомого з погрозами першим особам держави. Підозрюваного затримали. Проводиться перевірка і вживаються необхідні заходи.

Про це РБК-Україна повідомив прессекретар СБУ Артем Дехтяренко.

"На гарячу лінію СБУ надійшло повідомлення з погрозами щодо перших осіб держави. Співробітники Служби оперативно зреагували і відпрацювали даний дзвінок", - сказав Дехтяренко.

Він уточнив, що зловмисником виявився чоловік без певного місця проживання, з ознаками психічних розладів. "Зараз проводиться перевірка і вживаються необхідні заходи", - додав він.

В той самий час, джерело РБК-Україна в правоохоронних органах розповіло, що погрози стосувалися, зокрема, президента Володимира Зеленського.