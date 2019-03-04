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У СБУ підтвердили перехід терористки Дрюк на сторону України

Новини » Надзвичайні події    04.03.2019 - 14:52
У СБУ підтвердили перехід терористки Дрюк на сторону України
Фото: Світлана Дрюк (скриншот видео youtube.com/channel ТСН)

Перехід в СБУ назвали "завершальним етапом тривалої операції контррозвідки"

Служба безпеки України (СБУ) підтвердила факт виведення на підконтрольну територію України найманця російських НЗФ на Донбасі Світлани Дрюк, "начальника штабу танкового батальйону 11 ОМСП 1 АК НМ ДНР" з позивним "Ветерок". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ у Facebook

Як зазначається, перехід став завершальним етапом тривалої операції контррозвідки СБУ, внаслідок якої було отримано важливі матеріали щодо керівної ролі кадрових офіцерів ЗС РФ і співробітників російських спецслужб в організації терористичній діяльності на Донбасі. 

"СБУ отримано додаткову інформацію про організаційно-штатну структуру та укомплектованість підрозділів НЗФ, кількісний склад військової техніки і бойові позиції, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів, боєприпасів та важкого озброєння, яке постійно надходить з РФ", - йдеться в повідомленні. 

Наголошується, що фактично вся операція відбувалася в умовах жорсткого контррозвідувального режиму ФСБ РФ на тимчасово окупованій території, і це вимагало від співробітників СБУ безпрецедентного рівня конспірації.

Наразі досудове розслідування триває.

У СБУ підтвердили перехід терористки Дрюк на сторону України

Зазначимо, вчора стало відомо, що терористка "ДНР" Світлана Дрюк перейшла на сторону України і вивезла з окупованої території докази, що підтверджують злочини російських військових і їх наміри подальшого вторгнення на українську територію.

Раніше РБК-Україна писало, що Служба безпеки України (СБУ) викрила плани спецслужб РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні на релігійному ґрунті.

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