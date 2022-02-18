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СБУ перейшла на посилений режим через загострення на Донбасі

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Київ, П'ятниця 18 лютого 2022 21:23
СБУ перейшла на посилений режим через загострення на Донбасі Фото: СБУ переходить на посилений режим (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

На тлі загострення на Донбасі Служба безпеки України перейшла на посилений режим. І вкотре наголошує, що українська сторона не готує наступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

У заяві спецслужби йдеться, що заяви проросійських окупантів про плани України розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях є фейком.

"Наголошуємо - в ескалації конфлікту зацікавлена виключно країна-агресор і керівники псевдореспублік. Розуміючи всі загрози, що стоять перед нашою державою, співробітники СБУ несуть службу в посиленому режимі, щоб не допустити подальших провокацій, здійснення терористичних актів, диверсій та інших спроб розхитати ситуацію зсередини", - йдеться в заяві.

В СБУ зазначили, що готові разом з іншими органами влади реагувати на будь-які сценарії дестабілізації.

"Закликаємо співвітчизників як в мирних містах і селах, так і на окупованій території України: зберігайте спокій, не піддавайтеся паніці і ніяким провокаціям", - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, раніше українська розвідка закликала жителів Донецька залишатися вдома, оскільки російські спецслужби планують підірвати низку об'єктів у місті.

Також у штабі ООС заявили, що під виглядом евакуації з ОРДЛО можуть зібрати мирних жителів, щоб влаштувати теракт проти них.

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