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СБУ перехопила розмову російського окупанта: сподівалися 25 березня вже повернутися додому

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П'ятниця 25 березня 2022 14:52
СБУ перехопила розмову російського окупанта: сподівалися 25 березня вже повернутися додому СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України перехопила розмову російського окупанта. Зокрема, він заявив, що 25 березня сподівався вже повернеться додому, адже йому так обіцяли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зокрема, окупанти сподівалися 25 березня вже повернутися додому, адже їм це обіцяли.

"Честно, сегодня уже ехали, надеялись, что нас выводят, но чего-то заехали в бандердеревню и встали здесь", - сказав окупант.

Російські військові зізнається, що загарбники просто тікають під постійним вогнем наших захисників. Окупанти навіть нещодавно залишили своїх командирів, потім шукали їх, але ті, мабуть, потрапили у полон чи загинули.

До того ворог розповів про прапорщика, в якого "поїхав дах", тому у нього забрали зброю. Також частина окупантів уже втекли у Крим.

Раніше ми повідомляли, що СБУ оприлюднило чергові докази, що Росія відправила на війну строковиків.

Також ми писали, що СБУ викрила ботоферму, угруповання колаборантів та псевдоволонтера.

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