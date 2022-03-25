СБУ перехопила розмову російського окупанта: сподівалися 25 березня вже повернутися додому
Служба безпеки України перехопила розмову російського окупанта. Зокрема, він заявив, що 25 березня сподівався вже повернеться додому, адже йому так обіцяли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Зокрема, окупанти сподівалися 25 березня вже повернутися додому, адже їм це обіцяли.
"Честно, сегодня уже ехали, надеялись, что нас выводят, но чего-то заехали в бандердеревню и встали здесь", - сказав окупант.
Російські військові зізнається, що загарбники просто тікають під постійним вогнем наших захисників. Окупанти навіть нещодавно залишили своїх командирів, потім шукали їх, але ті, мабуть, потрапили у полон чи загинули.
До того ворог розповів про прапорщика, в якого "поїхав дах", тому у нього забрали зброю. Також частина окупантів уже втекли у Крим.
Раніше ми повідомляли, що СБУ оприлюднило чергові докази, що Росія відправила на війну строковиків.
Також ми писали, що СБУ викрила ботоферму, угруповання колаборантів та псевдоволонтера.
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