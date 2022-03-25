СБУ перехватила разговор российского оккупанта: надеялись 25 марта уже вернуться домой

Служба безопасности Украины перехватила разговор российского оккупанта. В частности, он заявил, что 25 марта надеялся уже вернется домой, ведь ему так обещали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

В частности, оккупанты надеялись 25 марта уже вернуться домой, ведь им это обещали.

"Честно, сегодня уже ехали, надеялись, что нас выводят, но чего-то заехали в бандердеревню и встали здесь", - сказал оккупант.

Российские военные признается, что захватчики просто бегут под постоянным огнем наших защитников. Оккупанты даже недавно оставили своих командиров, потом искали их, но те, видимо, попали в плен или погибли.

До того враг рассказал о прапорщике, у которого "поехала крыша", поэтому у него забрали оружие. Также часть оккупантов уже бежали в Крым.

