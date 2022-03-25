СБУ перехватила разговор российского оккупанта: надеялись 25 марта уже вернуться домой
Служба безопасности Украины перехватила разговор российского оккупанта. В частности, он заявил, что 25 марта надеялся уже вернется домой, ведь ему так обещали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
В частности, оккупанты надеялись 25 марта уже вернуться домой, ведь им это обещали.
"Честно, сегодня уже ехали, надеялись, что нас выводят, но чего-то заехали в бандердеревню и встали здесь", - сказал оккупант.
Российские военные признается, что захватчики просто бегут под постоянным огнем наших защитников. Оккупанты даже недавно оставили своих командиров, потом искали их, но те, видимо, попали в плен или погибли.
До того враг рассказал о прапорщике, у которого "поехала крыша", поэтому у него забрали оружие. Также часть оккупантов уже бежали в Крым.
Ранее мы сообщали, что СБУ обнародовало очередные доказательства, что Россия отправила на войну срочников.
Также мы писали, что СБУ викрила ботоферму, группировка коллаборантов и псевдоволонтера.
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