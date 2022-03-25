СБУ перехопила чергову розмову окупанта: намагався донести "зазомбованим" родичам правду

Зокрема, служба безпеки України перехопила чергову розмову окупанта з матір'ю.

Він спробував переконати її, що в Україні немає ядерної зброї та секретних лабораторій. Однак, мама не повірила рідному сину та навіть розгнівалась.

"Ви там такі всі політично непідготовлені, що хочеться приїхати та піз**лєй вам дати", - заявила вона.

Також окупант намагається пояснити їй, що в Україні немає і нацистського геноциду, а у відповідь отримав: "Мы не защищаем никого там. Мы границы защищаем, чтоб там не поставили атомное оружие америкосы. Знаешь?".

"Цікаво, скільки ще 200-х "посилок" треба отримати російським матерям, аби вони цінували життя синів більше, ніж ефемерні ідеали кремлівської пропаганди?", - додали в СБУ.