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СБУ перехопила чергову розмову окупанта: намагався донести "зазомбованим" родичам правду

СБУ перехопило розмову окупанта з рідними (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти, які прибули на територію України, починають розуміти, що визволяти тут нікого. Однак, родичі окупантів в це не вірять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зокрема, служба безпеки України перехопила чергову розмову окупанта з матір'ю.

Він спробував переконати її, що в Україні немає ядерної зброї та секретних лабораторій. Однак, мама не повірила рідному сину та навіть розгнівалась.

"Ви там такі всі політично непідготовлені, що хочеться приїхати та піз**лєй вам дати", - заявила вона.

Також окупант намагається пояснити їй, що в Україні немає і нацистського геноциду, а у відповідь отримав: "Мы не защищаем никого там. Мы границы защищаем, чтоб там не поставили атомное оружие америкосы. Знаешь?".

"Цікаво, скільки ще 200-х "посилок" треба отримати російським матерям, аби вони цінували життя синів більше, ніж ефемерні ідеали кремлівської пропаганди?", - додали в СБУ.

Раніше ми повідомляли, що СБУ оприлюднило чергові докази, що Росія відправила на війну строковиків.

Також ми писали, що в СБУ заявили, що російські окупанти розпочали масове мародерство в Україні.

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