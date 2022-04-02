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СБУ перехопила нову розмову: окупанти шоковані величезними втратами та злі на Путіна

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Субота 02 квітня 2022 13:57
СБУ перехопила нову розмову: окупанти шоковані величезними втратами та злі на Путіна Російський військовий (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України повідомила, що серед російських окупантів зростає невдоволення вищим командуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплену розмову окупанта, яку оприлюднила СБУ.

Окупант зізнається, що нерви здають, коли щодня доводиться відправляти колони вантажівок із трупами.

"Не то, что себя жаль. Пацанов жалко и их родителей, когда ты каждый день видишь УРАЛы с 200-ми. Каждый день по 30 УРАЛов уезжает отсюда и всем пох*й. Уже больше месяца мы тут еб*мся, а они взять ее (Україну) не могут. Путин ишак е..ный, кон**нный человек. Тут уже миллионы людей погибли, миллионы нах*й, и он ничего не делает", - сказав окупант.

Також командири погрожують, що територію України російські солдати залишать, "вантажем 200", "вантажем 300" або їм світить від 7 до 12 років тюрми за дезертирство.

Однак, дружина, щоб розрадити його, розповідає, що по телевізору показували шаманку, яка ще у 2020 році передбачила війну з Україною і пообіцяла її завершення до 13 квітня.

Раніше ми повідомляли, що СБУ перехопила ще одну розмову окупантів, де вони заявляють, що їм соромно відступати та вважають це зрадою.

Також ми писали, що СБУ затримала скандального політичного експерта за держзраду.

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