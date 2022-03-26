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СБУ перехопила нові розмови окупантів: спеціально ламають ноги, щоб не воювати

СБУ перехопило розмови окупантів (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Співробітники СБУ перехопили нові розмови окупантів з рідними. Повідомляється, що російські солдати спеціально ламають ноги, щоб не воювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Так, один із російських окупантів скаржиться на те, що інші військовослужбовці уникають бою.

"Ці тварюки ї***і з***лися! Один спеціально собі ногу зламав. Другий сказав, що контузило його, і він забув маму-тата", - сказав окупант.

Однак, рідні не готові усвідомити безглуздя самої "спецоперації", а тільки засмучені її провалом і звинувачують у всьому НАТО.

Також іншому військовому дружина у приклад ставила свого родича, який 2 роки воював у Грозному і нічого з ним не сталося там.

"Та там менше було. За цей час, як за три роки все відбулося. Тому що не очікували такого просто...", сказав він.

Раніше ми повідомляли, що СБУ з початку війни затримала понад 350 російських диверсантів.

Також ми писали, що СБУ перехопила чергову розмову окупанта, в якій він намагався донести "зазомбованим" родичам правду.

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