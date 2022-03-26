СБУ перехопила нові розмови окупантів: спеціально ламають ноги, щоб не воювати

Так, один із російських окупантів скаржиться на те, що інші військовослужбовці уникають бою.

"Ці тварюки ї***і з***лися! Один спеціально собі ногу зламав. Другий сказав, що контузило його, і він забув маму-тата", - сказав окупант.

Однак, рідні не готові усвідомити безглуздя самої "спецоперації", а тільки засмучені її провалом і звинувачують у всьому НАТО.

Також іншому військовому дружина у приклад ставила свого родича, який 2 роки воював у Грозному і нічого з ним не сталося там.

"Та там менше було. За цей час, як за три роки все відбулося. Тому що не очікували такого просто...", сказав він.