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СБУ відповіла на заяву ФСБ про затримання сотні "українських радикалів" в Росії

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Київ, Понеділок 13 грудня 2021 13:36
СБУ відповіла на заяву ФСБ про затримання сотні "українських радикалів" в Росії Фото: СБУ відреагувала на заяву про затримання "українських радикалів" в РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

У Росії заявили про "викриття 106 прихильників українського неонацистського молодіжного угруповання" в 37 регіонах країни. СБУ це назвала частиною скоординованої інформаційної операції.

Про це прес-служба СБУ повідомила у відповідь на запит РБК-Україна.

ЗСлужба безпеки України провела низку важливих спецоперацій і, зокрема, безпрецедентне викриття співробітників ФСБ, котрі здійснювали хакерські атаки на державні органи України, російська сторона намагається будь-що дискредитувати СБУ, вважають українські спецслужби.

Ще одна мета Росії - підтримати рівень напруги в інформаційному полі та створити видимість "ефективної роботи" ФСБ для внутрішньої аудиторії РФ, повідомили в СБУ.

"Тож нинішні заяви Федеральної служби безпеки є частиною скоординованої інформаційної операції, котру варто розглядати виключно через призму гібридної війни", - йдеться у відповіді на запит видання.

Нагадаємо, у Росії заявляють про затримання більше ста "українських радикалів".

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Служба безпеки України Російська Федерація
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