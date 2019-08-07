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СБУ відреагувала на інцидент з представниками "ЛНР" у Станиці Луганській

Новини » Політика    07.08.2019 - 18:18
СБУ відреагувала на інцидент з представниками "ЛНР" у Станиці Луганській
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

СБУ розслідує кримінальні провадження щодо Кобцевої і Дейнеги

В Службі безпеки України (СБУ) заявили, що поява поблизу КПВВ "Станиця Луганська" представників бойовиків "ЛНР" є продуманою, свідомою та цілеспрямованою провокацією з боку терористів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як заявили у відомстві, затримання Кобцевої і Дейнеги в нейтральній зоні стало б приводом для окупантів заявити про зрив Україною мінських домовленостей.

"Поява поблизу КПВВ "Станиця Луганська" "парламентаріїв квазіреспубліки є продуманою, свідомою та цілеспрямованою провокацією з боку терористів і їх російських кураторів. Затримання Кобцевої і Дейнеги в нейтральній зоні стало б приводом для окупантів заявити про зрив Україною Мінських домовленостей і нібито порушення перемир'я", - йдеться в повідомленні.

Також у СБУ зазначили, що в Службі розслідуються кримінальні провадження щодо зазначених учасників незаконних збройних формувань "ЛНР".

"Особи, які посягнули на державний суверенітет, конституційний лад і територіальну цілісність України, будуть відповідати перед законом", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, 6 серпня представники бойовиків "ЛНР" на переговорах у Мінську Владислав Дейнего і Ольга Кобцева перейшли зруйнований міст на лінії розмежування в Станиці Луганській на підконтрольну Україні територію. Після чого дипломати заявили, що "Станиця Луганська і Щастя належать їм".

Представники бойовиків в бесіді з головою Станично-Луганської районної державної адміністрації Юрієм Золкиным хамили українському чиновнику.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 31 липня Тристороння контактна група домовилася про початок разминирования прилеглих до мосту в Станиці Луганській територій з 1 серпня.

Крім того, у період з 1 по 10 серпня 2019 року буде здійснюватися розмінування ділянок уздовж зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець з обох сторін.

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