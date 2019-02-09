СБУ відкрила справу за фактом нестачі цінностей у Києво-Печерській лаврі

Ілюстративне фото (oda.zt.gov.ua)

Під час обшуків зафіксована нестача 10 предметів культурною цінності

Співробітники Служби Безпеки України, які залучені до перевірки Міністерством культури України Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ МП, відкрили кримінальну справу за фактом нестачі предметів, що мають культурну цінність. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що співробітники, під час обшуків, встановили нестачу на території Києво-Печерської 10 предметів культурної цінності.

"За матеріалами СБУ слідчим відділом Нацполіції зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) за фактом розтрати цінностей, що були передані на зберігання посадовим особам Києво-Печерської Лаври", - повідомили в СБУ.

Наразі продовжуються слідчі дії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з Києво-Печерської лаври зникли кілька цінних ікон. Міністр культури Євген Нищук заявив, що реліквії могли зникнути не останнім часом, а ще до 2003 року.