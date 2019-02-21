СБУ опублікувала запис переговорів про спроби втручання у вибори

СБУ викрила механізм підкупу виборців і впливу Росії на результати виборів в Україні

Служба безопасности Украины разоблачила механизм подкупа избирателей и влияния России на результаты будущего голосования на выборах президента Украины. СБУ опубликовала видео переговоров злоумышленников.

По словам замглавы СБУ Виктора Кононенко, для реализации противоправного умысла использовались деньги, полученные незаконным путем. Реализация проекта предусматривала формирование в избирательных округах так называемой "пирамиды": руководитель сектора - старший избирательного участка - "десятки" - "двадцатки", которые должны обеспечить необходимое количество голосов в пользу конкретного кандидата.

Руководители так называемых "полевых штабов", среди которых граждане РФ, Украины и иностранцы, которые долгое время работали в РФ, осуществляли организацию избирательных компаний провластных кандидатов и партий. Объемы финансирования сети в различных регионах были четко рассчитаны в соответствии с количеством избирателей, размерами округов и численности участковых комиссий. К материалам дела также было приобщено заявление одного из народных депутатов Украины, к которому обращались фальсификаторы. Сейчас СБУ совместно с Генеральной прокуратурой и ГБР проводит десятки обысков у участников группировки.

Напомним, РБК-Украина со ссілкой на источники сообщало, что разоблаченной Службой безопасности Украины пирамидой по подкупу избирателей на выборах 2019 руководил нардеп от "Батькивщины" Валерий Дубиль. Добавим, Кононенко подчеркнул, что подозреваемый не является кандидатом в президенты. Кроме того, в реализации плана по вмешательству в выборы принимали участие граждане России, в частности, бывшее доверенное лицо российского политика Владимира Жириновского.