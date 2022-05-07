СБУ опублікувала нове перехоплення: окупанти вбивають українських матерів на очах у дітей

Повідомляється, що поки російська пропаганда намагається переконати, що загарбники не чинять жодних військових злочинів, ті в телефонних розмовах розповідають про свої звірства.

"Ішла мати з двома дітьми… Ну й що, наші вбили її при дітях. Завалили…" – розказує російський командир гаубичної батареї.

У відповідь його дружина не знайшла нічого кращого, ніж виправдати цей злочин: "Звичайно, вона вважається ворогом".

"Тобто в промитих мізках росіян кожен громадянин нашої держави заслуговує на смерть лише тому, що він чи вона - українці", - повідомляє СБУ.