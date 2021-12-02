СБУ спростувала, що затримані у Росії українці були її агентами

Служба безпеки України спростовує, що затримані в Росії українці Ігор та Зіновій Ковалі є її агентами. У спецслужбі зазначають, що заяви російської ФСБ слід розглядати "виключно через призму гібридної війни".

Про це у коментарі РБК-Україна заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.

За його словами, одне з головних завдань СБУ - боротьба з іноземним шпигунством і підривною діяльністю на території України. Він також зазначив, що у листопаді викрили кадрових співробітників ФСБ, які скоїли понад 5 000 кібератак на державні органи України.

"Очевидно, що це велика репутаційна втрата для ФСБ, яка ще раз прагне дискредитувати українську спецслужбу фейками", - додав Дехтяренко.