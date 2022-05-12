СБУ: окупанти Чорнобаївку називають "чистилищем" для військових та кладовищем для техніки

Служба безпеки України опублікувала розмову окупанта з матір'ю, де він розповідає їй, що українську Чорнобаївку називають "чистилищем" для живої сили й кладовищем для військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ,
"Наш опорник тут на базі "чистилищем" називають. Він перебуває під постійним обстрілом. До нас люди бояться їздити", - зізнається матері контрактник ЗС РФ.
Він називає війну спецоперацією, та жінка обізнана зі звірствами росіян в Україні і не погоджується з сином.
"Ага, у вас спецоперація, а дітей та дорослих скільки загинуло! Усі розбомбили ви там", - доводить вона.
Також у розмові з батьком окупант розповідає: "У нас просто воювати нічим… Нічого у нас, ні техніки, взагалі нічого важкого нема. Усе розбомбили".
Окрім того, він відверто натякає на тупість своїх командирів. "Приїхали до Херсона, на базу, тут взагалі жах: цвинтар вертольотів... все, накрило градами", - скаржиться загарбник.
Раніше СБУ повідомляла, що окупанти бояться ЗСУ та масово бунтують.
Також ми писали, що Росія активно поширює фейки про "провокації" українських спецслужб.
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