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СБУ: окупанти Чорнобаївку називають "чистилищем" для військових та кладовищем для техніки

Російські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України опублікувала розмову окупанта з матір'ю, де він розповідає їй, що українську Чорнобаївку називають "чистилищем" для живої сили й кладовищем для військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ,

"Наш опорник тут на базі "чистилищем" називають. Він перебуває під постійним обстрілом. До нас люди бояться їздити", - зізнається матері контрактник ЗС РФ.

Він називає війну спецоперацією, та жінка обізнана зі звірствами росіян в Україні і не погоджується з сином.

"Ага, у вас спецоперація, а дітей та дорослих скільки загинуло! Усі розбомбили ви там", - доводить вона.

Також у розмові з батьком окупант розповідає: "У нас просто воювати нічим… Нічого у нас, ні техніки, взагалі нічого важкого нема. Усе розбомбили".

Окрім того, він відверто натякає на тупість своїх командирів. "Приїхали до Херсона, на базу, тут взагалі жах: цвинтар вертольотів... все, накрило градами", - скаржиться загарбник.

Раніше СБУ повідомляла, що окупанти бояться ЗСУ та масово бунтують.

Також ми писали, що Росія активно поширює фейки про "провокації" українських спецслужб.

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