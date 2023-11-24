ua en ru
Пт, 24 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ объявила подозрение оккупанту, получившему "Героя России" за расстрелы в Буче

Пятница 24 ноября 2023 15:31
UA EN RU
СБУ объявила подозрение оккупанту, получившему "Героя России" за расстрелы в Буче Архивное фото: СБУ объявила подозрение оккупанту (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские правоохранители объявили о подозрении российскому военному, который в прошлом году расстреливал людей в Буче Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

О ком идет речь

Злоумышленником является подполковник Александр Досягаев - командир 2-го батальона 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск РФ.

Установлено, что в начале марта 2022 года он руководил действиями вражеских десантников, которые захватили Бучу.

Подчиненное ему подразделение принимало активное участие в так называемых "зачистках" и фильтрационных мероприятиях, направленных на подавление движения сопротивления и запугивание жителей региона.

Какие преступления совершал оккупант

Во время одного из карательных мероприятий по приказу своего командира вражеские десантники в течение двух часов расстреляли на проезжей части 4-х мирных жителей.

Пострадавшие - местный житель и трое волонтеров, которые проезжали мимо на собственном авто. Все жертвы погибли на месте от нанесенных множественных огнестрельных ранений.

СБУ объявила подозрение оккупанту, получившему &quot;Героя России&quot; за расстрелы в Буче

Фото: Оккупант (facebook.com/SecurSerUkraine)

После бегства захватчиков из Киевской области высшее военно-политическое руководство РФ наградило Досягаева "Орденом мужества" и звездой "Героя России".

СБУ объявила подозрение

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Досягаеву о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

Сейчас проверяется информация о возможной гибели Досягаева на войне в Украине. Его смерть не является основанием для прекращения расследования и установления всех соучастников и исполнителей преступления. Минобороны РФ сообщало, что Досягаев погиб 24 мая прошлого года.

Массовые убийства жителей Бучи

Во время оккупации города Бучи и его окрестностей российские войска устроили массовые убийства мирных жителей. Трупы погибших людей нашли украинские военные сразу же после деоккупации города в апреле 2022 года.

Полиция сообщала, что от рук оккупантов в городе погиб по меньшей мере 461 человек, а на других территориях Киевской области россияне убили по меньшей мере 1137 человек.

Недавно Госдепартамент США ввел санкции против полковника армии РФ Азатбека Омурбекова, а также российского солдата Даниила Фролкина за совершенные преступления против украинцев в Буче и Андреевке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация Буча Киевская область Война в Украине
NEWS
Забастовка и очереди. Что происходит на границе с Польшей и где ситуация самая худшая
Забастовка и очереди. Что происходит на границе с Польшей и где ситуация самая худшая
DAILY
Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах