СБУ объявила подозрение генералу РФ, который приказал подорвать Каховскую ГЭС

Что известно о генерале

Правоохранители собрали доказательную базу на генерал-полковника, командующего группировкой войск "Днепр" Вооруженных сил РФ Олега Макаревича.

Фото: Генерал Макаревич (facebook.com/SecurSerUkraine)

По материалам дела, этот военачальник отдал приказ на подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции в ночь с 5 на 6 июня 2023 года.

Последствия подрыва

В результате этого преступления были полностью уничтожены объекты критической инфраструктуры, что привело к гибели по меньшей мере 35 человек, затоплению 46 населенных пунктов в Херсонской области и подтоплению 20 населенных пунктов в Николаевской области.

"Более того, из-за подрыва дамбы было частично прекращено водоснабжение Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей, а также временно оккупированного Крыма", - пишет спецслужба.

Также это создало угрозу для технического обслуживания Запорожской АЭС, а именно - нарушило функционирование охлаждающей системы атомной станции.

Что ему грозит

Олегу Макаревичу сообщено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Ему грозит пожизненное лишение свободы.