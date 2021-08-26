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СБУ оголосила підозру одному з керівників "Партії регіонів" у Херсонській області

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Четвер 26 серпня 2021 17:32
СБУ оголосила підозру одному з керівників "Партії регіонів" у Херсонській області Фото: СБУ оголосила підозру одному з керівників "Партії регіонів" у Херсонській області (ssu.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук, Владислав Красінський

Служба безпеки України повідомила про підозру одному з керівників "Партії регіонів", який до Революції Гідності очолював один з районів у Херсонській області. Його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними СБУ, чоловік втік до тимчасово окупованого Криму і всіляко сприяє окупаційному режиму.

"Будучи етнічним татарином, він активно включився в проросійську агітацію кримськотатарського населення. Проти тих, хто не поділяв його ідеї, ініціював переслідування з боку окупаційної влади", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що підозрюваний створив громадську організацію з метою "об'єднання кримськотатарського народу".

СБУ встановило, що справжньою метою цієї організації є:

  • цілеспрямована агітація населення, зокрема етнічних татар, щодо визнання легітимності факту окупації Росією території АР Крим;
  • агітація про визнання окупаційних органів влади РФ;
  • спонукання населення АР Крим для участі в роботі окупаційних органів влади РФ;
  • агітація за участь у виборах до представницьких органів окупаційної влади на території АР Крим та у виборах президента РФ.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

За інформацією джерел РБК-Україна, мова йде про голову регіональної громадської організації "Кирим бірліги" Сейтумере Німетуллаєве.

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Партія регіонів Служба безпеки України
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