СБУ оголосила підозру командиру ПВК "Вагнер": суть звинувачення

Оновлено: співрозмовник РБК-Україна в силових структурах повідомив, що мова йде про Дмітірія Уткіна.

Що про нього відомо: Дмитро Уткін - російський офіцер спецназу ГРУ, підполковник запасу, кавалер чотирьох орденів Мужності. За даними ЗМІ, вважається засновником приватної військової компанії ЧВК "Вагнер". У червні 2017 року ввели санкції проти Дмитра Уткіна як голови ПВК "Вагнер".

Він, за даними слідства, причетний до посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, а також ведення агресивної війни. Підозрюваним є російський громадянин, який очолив ПВК для здійснення прихованих військових операцій РФ.

Встановлено, що у період із липня 2014 по березень 2015 року він перебував на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей. Чоловік командував підпорядкованими йому підрозділами бойовиків ПВК "Вагнер", які спільно з підрозділами регулярних військ РФ та незаконних збройних формувань вели бойові дії проти ЗСУ.

Задокументовано факти інтенсивного обстрілу бойовиками "Вагнера" українських позицій на Дебальцевському напрямку. Згідно отриманих даних, у цих боях учасники ПВК зазнали значних втрат через відсіч підрозділами ЗСУ.

Підозрюваний координував свої дії з колишнім командувачем 2 армійського корпусу РФ. На підставі одержаних доказів протиправної діяльності, зловмисник підозрюється у вчиненні злочинів за:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),

ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у міжнародний розшук для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти державної безпеки України.