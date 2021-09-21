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СБУ оголосила підозру бойовику танкового підрозділу "ДНР" за обстріл українських військових

Автор: Инна Собора

Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) викрила бойовика танкового підрозділу "ДНР", який обстрілював позиції українських військових. Йому оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зловмисника затримали військовослужбовці ООС під час спроби приховано перетнути лінію розмежування.

У ході досудового розслідування контррозвідники СБУ встановили, що затриманий входив до складу танкового підрозділу бойовиків, який причетний до обстрілів позицій українських військових.

За даними слідства, зловмисник у 2016 році приєднався до лав незаконних збройних формувань. Там він був призначений механіком-водієм танку угруповання бойовиків.

Згодом зловмисник вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію для пошуку роботи.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Служба безпеки УкраїниДНР