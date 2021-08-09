СБУ звинуватила двох співробітників "Укренерго" в корупції на 384 млн гривень

За даними СБУ, голова тендерного комітету та його заступник використали своє службове становище та безпідставно відхилили найбільш економічно вигідну пропозицію на будівництво стратегічного об’єкту. Вони допомогли виграти тендер іншій компанії.

"За попередніми оцінками фахівців, сума державних збитків від таких дій становить понад 384 млн гривень", - зазначили в СБУ.

Як розповіло РБК-Україна джерело в правоохоронних органах, мова йде про державне підприємство "Укренерго" та будівництво підстанції "Кремінська" на території Луганської області.

СБУ вже завершила досудове розслідування та передала обвинувальний акт щодо посадовців до суду. Їм інкримінують вчинення злочину за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2. ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

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В прес-службі "Укренерго" сказали РБК-Україна, що компанія не володіє деталями про перебіг слідства по цій справі. Водночас в компанії заперечують зловживання під час будівництва підстанції.

"У компанії немає підстав вважати, що під час цієї процедури мали місце будь-які порушення чи зловживання. Проте "Укренерго" постійно співпрацює з правоохоронними органами щодо надання необхідної їм інформації і надалі готове максимально сприяти їх роботі", - заявили в прес-службі підприємства.