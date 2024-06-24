RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ "научила" Sea Baby минировать морские пути. Поражены уже четыре российских корабля, - WSJ

Фото: СБУ "научила" Sea Baby минировать морские пути (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины (СБУ) оборудовала свои беспилотники Sea Baby возможностью дистанционно минировать морские пути. Благодаря этой тактике удалось подорвать уже четыре российских корабля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как рассказывает издание, после того, как морские дроны СБУ начали "портить жизнь" российским кораблям, террористы построили заграждение на входе в порт временно оккупированного Севастополя. Последнее почти сделало невозможным удары беспилотниками. 

Решение, чтобы решить эту проблему, предложил бригадный генерал Иван Лукашевич. Его команда построила специальный беспилотник SeaBaby, который мог устанавливать мины, которые, в свою очередь, Украине предоставляли западные партнеры. 

Как работают мины

Речь идет о пластиковых минах, вес которых составлял около 400 футов (181 килограмм). Также их трудно обнаружить, поскольку они прячутся в иле на мелководье. 

Боеприпас, в свою очередь, оборудован акустическими и электромагнитными датчиками, которые способны обнаружить присутствие корабля и соответственно сдетонировать. 

Планирование операций и поражение кораблей

В течение следующих полутора месяцев команда Лукашевича отслеживала морские маршруты российских террористов, а также гражданского транспорта. После этого было отправлено Sea Baby для установки двух мин.

Первые результаты операции появились уже 14 сентября 2023 года. Тогда же на одну из мин наткнулся корвет с управляемым ракетным оружием "Самум". Снаряд повредил кораблю корму, в результате чего он до сих пор находится на ремонте в сухом доке. 

В течение следующих недель Sea Baby преодолел более 3 тысяч миль (4828 километров) и установил еще 15 мин. Во время одного из "походов" его обнаружили три патрульных катера класса "Раптор" и он атаковал их из гранатомета в ответ. 

Уже 11 октября был подорван большой сторожевой корабль "Павел Державин", когда он пытался войти в Севастопольскую бухту. После этого он "ковылял" в порт на проверку. Более того, уже 13 октября его отправили в другой порт, впрочем, на выходе из бухты он снова подорвался на мине. Большой буксир, который отправили, чтобы спасти корабль, также наткнулся на мину. 

"Через несколько дней подорвался современный противоминный корабль, один из двух, находящихся на вооружении России", - говорится в материале. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныВойна в Украине