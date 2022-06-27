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СБУ почала розслідувати ракетний обстріл Кременчука

Фото: СБУ почала розслідувати ракетний обстріл Кременчука (facebook com Dmytro Lunin)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Служба безпеки України розпочала розслідування ракетного обстрілу торговельного центру у Кременчуці за статею про порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ у Telegram.

"Провадження відкрито за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)", - говорится у повідомлення.

Зазначається, що на місці обстрілу вже працюють слідчі. Окрім того, до Кременчука відрядили команду фахівців із Головного слідчого управління СБУ.

Підкреслюється, що жодних військових чи інших оборонних об’єктів на місці влучання ракет не було в принципі.

Правоохоронці обіцяють зробити все, аби встановити не тільки тих, хто здійснював постріли, а й осіб, які віддали відповідний наказ знищувати мирних українців.

Як повідомлялося раніше, росіяни нанесли ракетний удар по ТЦ у Кременчуці, у якому знаходились тисячі людей. Кількість загиблих від удару зросла до 10.

Відомо, що ракети запустили з території Курської області Росії.

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КременчукСлужба безпеки України