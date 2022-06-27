СБУ почала розслідувати ракетний обстріл Кременчука

"Провадження відкрито за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)", - говорится у повідомлення.

Зазначається, що на місці обстрілу вже працюють слідчі. Окрім того, до Кременчука відрядили команду фахівців із Головного слідчого управління СБУ.

Підкреслюється, що жодних військових чи інших оборонних об’єктів на місці влучання ракет не було в принципі.

Правоохоронці обіцяють зробити все, аби встановити не тільки тих, хто здійснював постріли, а й осіб, які віддали відповідний наказ знищувати мирних українців.