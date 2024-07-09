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У СБУ есть новые доказательства, что Россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101

Фото: обстрел "Охматдета" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Служба безопасности Украины получила новые доказательства, подтверждающие, что Россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101. В частности, на месте трагедии обнаружен обломок двигателя крылатой ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Следователи СБУ также обнаружили:

  • обломок механизма раскрытия крыльев ракеты Х-101;
  •  обломок блока постановки помех ракеты Х-101;  
  • среднюю часть корпуса крылатой ракеты Х-101;
  • обтекатель хвостового отсека и обломок гидроблока крылатой ракеты Х-101; 
  • обломки кожуха двигателя крылатой ракеты Х-101 с отображением инвентарного (внутренняя сторона) и серийного номеров (внешняя сторона). 

"Выводы экспертов однозначны - это был целенаправленный удар рашистов. Об этом свидетельствуют не только обломки ракеты, найденные на месте удара, но и анализ данных траектории полета, характер нанесенных повреждений, а также большое количество видео- и фотоматериалов", - говорится в сообщении. 

В СБУ отметили, что целенаправленный ракетный удар РФ подтверждает в том числе:

1. характер разрушений, присущий именно для боевой части Х-101 (400 кг). Разрушения ни в коем случае не могли быть вызваны ЗРК NASAMS, боевые части ракет к которой примерно в 20 раз менее мощные;

2. пропорции, форма и размеры ракеты, которая зафиксирована на имеющихся в открытом доступе видео, полностью соответствуют ракете Х-101, и, наоборот, не характерны для ЗКР, в т.ч. к ЗРК NASAMS. Попытки российских пропагандистов сравнить ракету на видео, которая поражает больницу в нескольких сотнях метров, с размерами здания на переднем плане - циничная и бессмысленная манипуляция.

3. траектория полета ракеты полностью соответствует характеристикам Х-101 (набор высоты, или "горка", перед атакой цели, и атака примерно под углом 60 градусов);

4. нанесение удара по детской больнице "Охматдет" именно управляемой ракетой авиационного базирования Х-101 зафиксировано материалами объективного контроля с помощью радаров.

 

 

Обстрел Украины

Российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по мирным населенным пунктам. Обстрел начался с атаки на Кривой Рог и Кропивницкий район, а затем взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, где сработала система противовоздушной обороны.

Всего враг выпустил 38 ракет разных типов. Одна из них попала в детскую больницу "Охматдет", нанеся значительные разрушения.

Все подробности массированного обстрела – в материале РБК-Украина .

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