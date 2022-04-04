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СБУ ліквідувала у Києві групу інформаторів РФ та два центри розсилки деструктивних смс

Фото: СБУ викрила у Києві групу інформаторів (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки у Києві ліквідувала групу інформаторів, а також два центри розсилки деструктивних смс. Зловмисники співпрацювали з окупантами та спецслужбами Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Центр" ворожої агентури у Києві створив мешканець столиці, який був завербований бойовиками "ЛДНР". Шпигуни збирали дані про переміщення військової техніки ЗСУ та тероборони у Київській області.

Також СБУ викрила два підпільні телекомунікаційні центри. Вони розіслали майже 3 тисячі деструктивних повідомлень українським військовим і представникам місцевої влади.

Крім того, у Києві затримали працівника однієї з міських лікарень. Він агітував персонал підтримувати агресора. Виявилося, що колаборанту пообіцяли посаду в окупаційній адміністрації.

Нагадаємо, що в Україні з початку війни затримали 99 колаборантів. Вони знаходяться під вартою.

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